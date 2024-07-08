«Город в смоге»: в Волгоградской области потушили два крупных пожара

Происшествия 08.07.2024 08:07
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08.07.2024 08:07
Огнеборцы только сегодня, 8 июля, справились с ландшафтным пожаром около села Салтово в Старополтавском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, около пяти утра он был ликвидирован.
Напомним, первые сообщения о горящей степи в Старополтавском районе стали поступать еще 6 июля. Накануне пожар уже тушили несколько десятков единиц техники и 50 пожарных. Однако огонь вспыхнул вновь.
Жители утверждают, что огонь затронул и сосновый лес.
Крупный пожар потушили и в Михайловке - там горели отходы на мусороперегрузочной станции. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, в настоящее время идет проливка отдельных очагов тления. Между тем, михайловцы сообщают о ядовитом смоге, который окутал город.
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