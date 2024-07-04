Экономика

Лук и свекла подешевели в Волгоградской области

Экономика 04.07.2024 11:38
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04.07.2024 11:38


В Волгоградской области за минувшую неделю изменились цены на овощи. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, заметно подешевел лук – почти на 8% (41,23 рубля за кг) и свекла – на 3,4% (65,07 рубля за кг). Совсем на чуть-чуть снизилась стоимость картофеля - средняя цена килограмма клубней уменьшилась до 58,8 рубля. А вот морковь подорожала сразу на 10% – в среднем до 60 рублей за кг. На 1% выросла цена и на капусту – до 36,54 рублей за кг. 
За неделю в регионе подорожала рыба – на 1,22% (165,19 рублей) и на 2,6% колбаса полукопченная и варено-копченая (508,28 рубля).
Цены на пшено после медленного снижения за последние недели выросли за неделю на 2,26% (38,4 рубля за кг), но на столько же подешевела гречка (56,22 рубля за кг). 

Фото: V102.RU

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