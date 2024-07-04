«По 100 к концу года?»: в Волгограде АИ-98 подорожал за неделю на 55 копеек





Рекордный рост стоимости АИ-98 зафиксирован в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, за неделю бензин этой марки подорожал на 55 копеек – до 68,78 рубля за литр. Рекордный рост стоимости АИ-98 зафиксирован в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Росстат, за неделю бензин этой марки подорожал на 55 копеек – до 68,78 рубля за литр.

Заметно выросли в цене и другие виды автомобильного топлива. АИ-92 стал дороже на 26 копеек (52,5 рубля за литр), АИ-92 – на 35 копеек (58,36 рубля за литр). Заметно выросли в цене и другие виды автомобильного топлива. АИ-92 стал дороже на 26 копеек (52,5 рубля за литр), АИ-92 – на 35 копеек (58,36 рубля за литр).

На прошлой неделе в регионе устояли лишь цены на дизтопливо. Стоимость литра солярки составляет 62,64 рубля. На прошлой неделе в регионе устояли лишь цены на дизтопливо. Стоимость литра солярки составляет 62,64 рубля.



