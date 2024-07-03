Следующая станция – Тихий Дон: в Волгоградской области придумали новые названия старым платформам

Приволжская железная дорога завершила процедуру переименования 16 остановочных пунктов в Волгоградской области. Ранее они обозначались порядковыми номерами километров на разных участках магистрали, рассказали V102.RU в ведомстве.
В основном новые названия остановочных пунктов совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами (населенными пунктами, дачными поселками, природными объектами и названиями улиц).
Новые названия сотрудники ПривЖД отправляют на согласование в администрации муниципальных образований, на территории которых эти остановочные пункты расположены. А после прохождения всех юридических процедур их официально присваивают соответствующим объектам.
Работа по переименованию железнодорожных пунктов, имеющих в своём названии только цифровое значение, будет продолжена. В настоящее время на рассмотрении администраций муниципальных образований находится предложения по переименованию ещё 39 остановочных пунктов и разъездов, расположенных в границах ПривЖД.
Новые названия остановочных пунктов в Волгоградском регионе ПривЖД:
- Горьковский (ранее о.п. 366 км);
- Верхняя Судоверфь (о.п. 28 км);
- посёлок Кирова (о.п. 34 км);
- СНТ Якорь-2 (о.п. 40 км);
- Соляной (о.п. 43 км);
- СНТ Маяк-2 (о.п. 45 км);
- Дальняя Сакарка (о.п. 1014 км);
- шоссе Авиаторов (о.п. 1050 км);
- Чудинка (о.п. 240 км);
- Ближнеосиновский (о.п. 255 км);
- Вербовский (о.п. 300 км);
- Хутор Приморский (о.п. 304 км);
- Колпачки (о.п. 310 км);
- Тихий Дон (о.п. 312 км);
- Октябрьский (о.п. 323 км);
- Дачи (о.п. 329 км).