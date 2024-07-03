Следующая станция – Тихий Дон: в Волгоградской области придумали новые названия старым платформам

Приволжская железная дорога завершила процедуру переименования 16 остановочных пунктов в Волгоградской области. Ранее они обозначались порядковыми номерами километров на разных участках магистрали, рассказали V102.RU в ведомстве.

В основном новые названия остановочных пунктов совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами (населенными пунктами, дачными поселками, природными объектами и названиями улиц).

Новые названия сотрудники ПривЖД отправляют на согласование в администрации муниципальных образований, на территории которых эти остановочные пункты расположены. А после прохождения всех юридических процедур их официально присваивают соответствующим объектам.

Работа по переименованию железнодорожных пунктов, имеющих в своём названии только цифровое значение, будет продолжена. В настоящее время на рассмотрении администраций муниципальных образований находится предложения по переименованию ещё 39 остановочных пунктов и разъездов, расположенных в границах ПривЖД.

Новые названия остановочных пунктов в Волгоградском регионе ПривЖД: