В «Роторе» собрали команду для второго сбора

Отметим, что игроки молодежного состава «Ротора» Егор Тарин, Артем Лутцев, Павел Трифонов и Сергей Болотин, занимавшиеся с первым составом на предыдущем сборе, вернулись в расположение волгоградского дубля.
Полностью список футболистов основы на сбор в Новогорске выглядит следующим образом:
Защитники — Дмитрий Прищепа, Глеб Шильников, Кирилл Донцов, Алексей Никитин, Алексей Шумских, Павел Котов;
Полузащитники — Евгений Мухин, Даниил Камлашев, Алексей Усанов, Юрий Завезён, Владислав Тюрин, Евгений Болотов, Иван Пяткин;
Нападающие — Дмитрий Лаврищев, Михаил Агеев, Руслан Болов.
Также с командой будут тренироваться игроки на просмотре и потенциальные новички «Ротора».
Фото СК «Ротор» VK.com