Политика

Из Волгоградской облдумы изгонят депутатов-иноагентов

Политика 01.07.2024 16:18
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01.07.2024 16:18


Полномочия депутатов Волгоградской облдумы будут прекращены досрочно в случае получения ими статуса иностранного агента. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект, опубликованный на сайте регпарламента, изменения в областной закон «О статусе депутата Волгоградской области» вносятся в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. Правки в федеральное законодательство были внесены в мае 2024 года. 
Авторами законопроекта стали Михаил Струк и Татьяна Распутина. Перед рассмотрением в областной думе документ будет доработан, пояснили в регпарламенте. 

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