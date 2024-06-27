В Волгограде 65-летняя медик отдала мошенникам 1,6 млн рублей





Волгоградка перевела телефонным мошенникам 1,6 млн рублей. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, неизвестные представились работниками правоохранительных органов и фонда ОМС и убедили медработницу перевести деньги на «безопасный» счет.

Потерпевшая по указке мошенников так и сделала. Кроме личных средств она лишилась и кредита, который перевела на продиктованные счета.

Полиция в очередной раз настоятельно рекомендует гражданам не перечислять денежные средства на неизвестные счета, не переходить по сомнительным ссылкам в интернете и не сообщать персональные данные незнакомцам.

- Будьте бдительны. Помните, что «безопасных» счетов не существует. Услышав эту фразу – прервите разговор с абонентом! Не позволяйте мошенникам себя обмануть, - предупреждают волгоградцев в региональном главке МВД.