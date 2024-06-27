Экономика

Молодой картофель в Волгограде подорожал до 60 рублей

Экономика 27.06.2024 12:36
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27.06.2024 12:36


Цены на картофель в регионе, по данным Волгоградстата, за неделю выросли почти на 8% и приблизились к 60 рублям за килограмм. Между тем, читатели V102.RU сообщают, что в некоторых супермаркетах стоимость «второго хлеба» достигла уже 75 рублей. По таким ценам продается в основном молодой картофель - клубней старого урожая практически уже нет. 
Вслед за картофелем продолжает расти в цене и лук. Килограмм этого овоща за неделю подорожал на 5,43% - до 45 рублей.
А вот капуста подешевела на 4,5%. Килограмм теперь стоит 36,16 рубля. 
За неделю изменились цены и на некоторые другие продукты питания. Курятина подорожала еще на 2,78% - стоимость килограмма почти достигла 200 рублей. При этом самым дорогим видом мяса по-прежнему остается баранина (689 рубля за кг).
На 1,03% подорожал сахар (71,88 рубля), на 2,35% - творог (368,17 рубля).
А вот чай подешевел почти на 5% - до 860 рубля за кг. Продолжает падать в цене и пшено – снижение составило за неделю около 2% (37,56 рубля). 
Стоимость бананов осталась практически на том же уровне – 146 рублей. Хотя покупатели сообщают, что фиксировали в магазинах уже гораздо более высокие цены на эти фрукты – 170 рублей.

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