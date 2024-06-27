Цены на АИ-95 преодолели рубеж в 58 рублей в Волгограде

Экономика 27.06.2024 08:36
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27.06.2024 08:36
Стоимость автомобильного топлива вновь выросла в Волгоградской области на уходящей неделе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, средние цены на бензин всех марок увеличились на 11 копеек – до 56,22 рубля за литр.
При этом снова больше всего подорожал АИ-98. Рост составил за неделю 20 копеек (68,23 рубля).
Цена на АИ-95 преодолела очередной психологический рубеж в 58 рублей – он подорожал на 10 копеек. Стоимость АИ-92 также выросла – на 9 копеек (52,24 рубля).
Не обошло стороной подорожание и дизтопливо. Литр солярки теперь стоит на 10 копеек больше, чем на предыдущей неделе – 62,64 рубля.
Фото Павла Мирошкина
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