Выкравшего у жены дочь волгоградца ищут по всей России





Жителя Волгоградской области Антона Акимова, который вопреки решению суда забрал собственную дочь у родной матери и скрылся с ней, ищут по всей России. Как сообщили V102.RU в главном управлении ФССП по региону, женщина в последний раз видела малышку, которой скоро исполнится четыре года лишь в ноябре 2023-го, после чего ее отец ограничил их общение.

— Согласно материалам дела, суд определил место жительства Акимовой Аделины с матерью, однако отец девочки препятствовал исполнению решения суда, — пояснили в ведомстве. — Мужчина, скрывая ребенка, может оказаться в любом регионе страны.

Если вам что-либо известно о местонахождении Акимовой Аделины Антоновны и ее отца Акимова Антона Александровича или вы могли их видеть, просьба сообщить по телефонам:

8 (8442) 95-56-02 — отдел организации исполнительного розыска, реализации имущества должников Главного управления ФССП России по Волгоградской области;

8 (8442) 93-20-40 — дежурная часть Главного управления ФССП России по Волгоградской области;

8 (8442) 35-82-89 — Ворошиловское районное отделение судебных приставов города Волгограда ГУФССП России по Волгоградской области.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области