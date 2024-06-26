РИА Новости: Волгоградцам стало легче копить на собственные квартиры





РИА Новости подготовило очередное исследование по доступности жилья в регионах России. Согласно данным аналитиков, сообщает ИА «Высота 102», жителям Волгоградского региона стало легче копить на собственные квартиры – во всяком случае, по сравнению с 2023 годом срок накопления средств сократился на год.

Так, в частности, по данным РИА Новости, жителям Волгоградской области необходимо минимум 6 лет и три месяца, чтобы накопить на среднюю квартиру площадью 60 квадратных метров стоимостью 5,5 млн рублей. При этом еще год назад волгоградцам, по данным агентства, требовалось на это больше семи лет.

Впрочем, отмечают эксперты, улучшение прогнозов по накоплениям на собственное жилье касается не только Волгограда и области.

– Потенциальная доступность жилья для семей с одним ребенком к маю 2024 года в большинстве регионов выросла. Минимально возможный срок, за который можно было бы накопить на типовую двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров, по сравнению с прошлым годом снизился в 82 российских регионах. В двух регионах этот срок вырос, а в Ямало-Ненецком автономном округе ситуация не изменилась, – говорится в исследовании.

Легче наскрести на собственную двушку жителям северных регионов РФ, где относительно низкие цены на жилье и высокие уровни заработных плат. Верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, где семьям с одним ребенком необходимо менее трех лет для того, чтобы собрать деньги на двухкомнатную квартиру.

Что касается позиции Волгоградской области в рейтинге по доступности жилья населению, то регион занимает на сегодня 68 строчку в нем.