



Дзержинский районный суд Волгограда обязал администрацию города обустроить места накопления твердых отходов на территории частного сектора. Как сообщили V102.RU в пресс-службе районного суда, с административным иском в пользу интересов местных жителей обратился межрайонный природоохранный прокурор. Представитель надзорного ведомства просил суд признать незаконными бездействия мэрии.

Судом было установлено, что контейнерные площадки на пересечении ул. Ломоносова и Туристов, ул. Туристов и Муромской, переулка Вязниковский и ул. Никопольская, ул. Унжинская и Ногинская, ул. Демидовская, Менделеева, 51-й Гвардейской дивизии, Днестровской и Енотаевской до настоящего момента не были приведены в соответствие с санитарными правилами.

При этом контейнерные площадки на данных улицах включены в схему размещения мест накопления, внесены в реестр мест накопления ТКО и предназначены для складирования отходов жителями всех частных домовладений. Администрация игнорировала требования прокуратуры об обустройстве площадок накопления ТКО.

- Решением районного суда на администрацию Волгограда возложена обязанность обустроить площадки накопления твердых коммунальных отходов, соответствующие требованиям СанПин по адресам: ул. Днестровская, 75 Б (в реестре ул. Енотаевская, 71), ул. Унжинская и ул. Ногинская, ул. Демидовская, д. 24/2, ул. 51 Гвардейская д. 64, ул. Менделеева, д. 107 Б, - пояснили в пресс-службе суда.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.