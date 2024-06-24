Экономика

В Волгограде успешно завершился демонстрационный экзамен для будущих металлургов

Экономика 24.06.2024 14:05
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24.06.2024 14:05

В Волгоградском колледже управления и новых технологий имени Юрия Гагарина завершился демонстрационный экзамен для выпускников, обучающихся по специальности «Металлургия цветных металлов».

Студенты на протяжении трех часов демонстрировали свои навыки и умения, приобретенные за время учебы, а независимая экспертная группа, в которую вошли представители Волгоградского алюминиевого завода, внимательно следила за ходом экзамена и оценивала уровень компетенций выпускников.

В ходе экзамена ребятам необходимо было оценить качество используемого сырья. Для этого они проводили анализ исходного сырья, промежуточных продуктов и готовой продукции с помощью физических, химических и физико-химических методов анализа.

Еще одним заданием стало определение угла естественного откоса. Суть этого испытания была в том, что глинозем с определенной высоты насыпают на горизонтальную поверхность и затем определяют линейный угол у основания образовавшегося конуса.

Также будущие металлурги разрабатывали карту металлургического процесса в производстве продукции цветной металлургии с соблюдением технологической последовательности. При этом им нужно было спрогнозировать возможность появления нестандартной производственной ситуации, причины ее возникновения и определить пути эффективного решения.

Главный эксперт на демонстрационном экзамене, представитель дирекции по персоналу предприятия Дмитрий Горбунов рассказал, что все студенты показали хорошие результаты. А это значит, что скоро на производстве появятся молодые квалифицированные специалисты.

Фото предоставлены Волгоградским колледжем управления и новых технологий имени Юрия Гагарина

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