«Вышла в подъезд — там дым»: в центре Волгограда загорелась квартира с запертой собакой

В Центральном районе Волгограда сегодня, 24 июня, примерно в 11.00 жильцы дома № 44 по проспекту имени В. И. Ленина сообщили о задымлении в подъезде. По словам местной жительницы, дым повалил из квартиры на втором этаже.

— Там живет неблагополучная семья, у них собака. Они все время оставляют ее одну, сами уходят. Она лает и воет. Сегодня я спускалась вниз и увидела, что из их квартиры идет черный дым. Слышно было, что за дверью мечется пес. Мы с соседями тут же позвонили в экстренные службы, — рассказала волгоградка, представившаяся Валентиной. — Пожарные приехали на удивление быстро. Сломали им дверь, протянули шланги. Оказалось, что на плите стояла уже пустая кастрюля. Повезло, что ничего толком не успело разгореться. Внутри, конечно, полный бардак — мусор, ободранные обои и бедная собака, она начала протяжно выть, когда внутрь проникли спасатели.

По словам женщины, вместе с пожарными приехали и специалисты газовой службы.

— Они сказали, что за долги им отрубили газ, но они опять самовольно подключились к стояку, — добавила очевидица.

Редакция информагентства уточняет информацию в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Видео: читатели ИА «Высота 102»

UPD:

В областном главке МЧС в ответ на запрос информагентства пояснили, что пожара удалось избежать — подгоравшую пищу на плите сотрудники расчета успели снять с огня до наступления серьезных последствий.