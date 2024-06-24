Пассажир «Приоры» погиб после ночного столкновения с забором в Волгоградской области





В городе Камышин Волгоградской области «Лада Приора» вылетела с проезжей части и столкнулась с забором. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП водитель и 48-летний пассажир были доставлены в медучреждение, где пассажир от полученных травм скончался.

По предварительной информации, накануне ночью 40-летний водитель «Лада Приора» напротив дома №1 «А» по улице Терешковой не справился с управлением, съехал с проезжей части и столкнулся с забором.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области