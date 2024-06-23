Происшествия

«Мы были на рынке»: волгоградец пережил воздушную атаку в Севастополе

Происшествия 23.06.2024 19:19
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23.06.2024 19:19


Волгоградец Александр Гадуш находился в Севастополе в момент страшной трагедии, которая произошла на пляже в результате украинской атаки на город. Как рассказал V102.RU руководитель региональной организации «Союз «Чернобыль», в Севастополь он с коллегами приехал по служебным делам. 
- Мы были на рынке совсем неподалеку от того пляжа, где погибли люди, - поделился Александр Аркадьевич. – И тут неожиданно прозвучало сообщение, чтобы все последовали в укрытие. Мы так и сделали. Потом уже узнали, что произошло.
По словам Александра Гадуша, местные жители признались, что атаку такого масштаба они видели впервые.
- Очень сочувствую севастопольцам, которым пришлось пережить такой ужас, - признался Александр Аркадьевич.
В Министерстве обороны РФ так прокомментировали произошедшее.
- Сегодня  около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения террористической  атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города, - говорится в заявлении МО.
По предварительным данным, в Севастополе погибли пять человек, еще 119 жителей пострадали. Все они находились на пляже, когда на них посыпались обломки ракеты. В Крыму и Севастополе 24 июня объявлено днем траура.


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