«Мы были на рынке»: волгоградец пережил воздушную атаку в Севастополе

По словам Александра Гадуша, местные жители признались, что атаку такого масштаба они видели впервые.
- Очень сочувствую севастопольцам, которым пришлось пережить такой ужас, - признался Александр Аркадьевич.
В Министерстве обороны РФ так прокомментировали произошедшее.
- Сегодня около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения террористической атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города, - говорится в заявлении МО.
По предварительным данным, в Севастополе погибли пять человек, еще 119 жителей пострадали. Все они находились на пляже, когда на них посыпались обломки ракеты. В Крыму и Севастополе 24 июня объявлено днем траура.