«Мы были на рынке»: волгоградец пережил воздушную атаку в Севастополе





Волгоградец Александр Гадуш находился в Севастополе в момент страшной трагедии, которая произошла на пляже в результате украинской атаки на город. Как рассказал V102.RU руководитель региональной организации «Союз «Чернобыль», в Севастополь он с коллегами приехал по служебным делам.

Волгоградец Александр Гадуш находился в Севастополе в момент страшной трагедии, которая произошла на пляже в результате украинской атаки на город. Как рассказал V102.RU руководитель региональной организации «Союз «Чернобыль», в Севастополь он с коллегами приехал по служебным делам.

- Мы были на рынке совсем неподалеку от того пляжа, где погибли люди, - поделился Александр Аркадьевич. – И тут неожиданно прозвучало сообщение, чтобы все последовали в укрытие. Мы так и сделали. Потом уже узнали, что произошло.По словам Александра Гадуша, местные жители признались, что атаку такого масштаба они видели впервые.- Очень сочувствую севастопольцам, которым пришлось пережить такой ужас, - признался Александр Аркадьевич.В Министерстве обороны РФ так прокомментировали произошедшее.- Сегодня около 12.15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения террористической атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города, - говорится в заявлении МО.По предварительным данным, в Севастополе погибли пять человек, еще 119 жителей пострадали. Все они находились на пляже, когда на них посыпались обломки ракеты. В Крыму и Севастополе 24 июня объявлено днем траура.