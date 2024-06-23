Владислав Тюрин поделился эмоциями после перехода в «Ротор»





Новичок «Ротора» Владислав Тюрин, который накануне, 22 июня, пополнил состав волгоградского клуба, в интервью пресс-службе сине-голубых поделился первыми эмоциями после перехода из «Новосибирска», сообщает V102.RU. Новичок «Ротора» Владислав Тюрин, который накануне, 22 июня, пополнил состав волгоградского клуба, в интервью пресс-службе сине-голубых поделился первыми эмоциями после перехода из «Новосибирска», сообщает V102.RU.

- Дорогие болельщики! Я рад присоединиться к «Ротору». Я очень хочу проявить себя в этом клубе и помочь ему выйти на новый уровень и готов доказывать это!- рассказал полузащитник сине-голубых.

- Дорогие болельщики! Я рад присоединиться к «Ротору». Я очень хочу проявить себя в этом клубе и помочь ему выйти на новый уровень и готов доказывать это!- рассказал полузащитник сине-голубых.

Фото СК «Ротор» VK.com



- Недолго думал над предложением «Ротора». Когда мы играли стыковой матч, конечно, был расстроен. Но агент сказал, что мной интересуются. Сначала вообще не думал об этом. На следующий день, когда осознал, было очень приятно. Во-первых, это большой клуб с большой историей, как и болельщики, и город. Я сам из Саратова, с Волги. Недолго размышлял и подписал контракт. Знаком с Агеевым и Прищепой. С Дмитрием мы были в «Крыльях Советов», тренировались вместе. С Михаилом тоже играли и пересекались. Ощущения от сборов такие, что надо готовиться, работать, помогать и проявлять себя, чтобы выполнить вместе с командой поставленные задачи и радовать поклонников, - сказал 24-летний футболист.Тюрин обратился и к фанатам «Ротора».