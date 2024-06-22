«Ротор» проведет сборы в обновленном составе





Волгоградский «Ротор» сегодня, 22 июня, объявил состав, который отправился на предсезонный сбор в Подмосковье под руководством главного тренера Дениса Бояринцева, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.





Фото СК «Ротор» VK.com



Подготовку к старту в Первой лиге начнут 21 футболист, в том числе и первые новички волгоградцев — Владислав Тюрин и Павел Котов, подписавшие контракт с сине-голубыми сегодня. Также на сбор прибудут и несколько игроков на просмотр, которым будет дан шанс проявить себя и перейти в «Ротор». Кроме того, достигнута договоренность о продолжении сотрудничества и с полузащитником Иваном Пяткиным, взятым в аренду у московского «Спартака» в прошлом году. Также тренерский штаб дал возможность потренироваться с основой и местным воспитанникам из дубля «Ротора».Полностью состав на сборы выглядит следующим образом:— Вадим Аверкиев, Никита Чагров;— Дмитрий Прищепа, Глеб Шильников, Кирилл Донцов, Ярослав Крашевский, Егор Тарин, Артем Лутцев, Алексей Никитин, Алексей Шумских, Павел Котов;— Евгений Мухин, Даниил Камлашев, Алексей Усанов, Павел Трифонов, Сергей Болотин, Юрий Завезён, Владислав Тюрин;Дмитрий Лаврищев, Михаил Агеев, Руслан Болов.Напомним, сегодня же «Ротор» объявил о расставании с защитником Данилом Пелихом. Планируется, что сине-голубые проведут два матча на первом этапе подготовки в Подмосковье. Уже один из соперников известен. 28 июня волгоградцы встретятся в товарищеском поединке с ульяновской «Волгой».