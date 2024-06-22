Спорт

«Ротор» проведет сборы в обновленном составе

Спорт 22.06.2024 21:35
0
22.06.2024 21:35


Волгоградский «Ротор» сегодня, 22 июня, объявил состав, который отправился на предсезонный сбор в Подмосковье под руководством главного тренера Дениса Бояринцева, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу сине-голубых.
 
Подготовку к старту в Первой лиге начнут 21 футболист, в том числе и первые новички волгоградцев — Владислав Тюрин и Павел Котов, подписавшие контракт с сине-голубыми сегодня. Также на сбор прибудут и несколько игроков на просмотр, которым будет дан шанс проявить себя и перейти в «Ротор». Кроме того, достигнута договоренность о продолжении сотрудничества и с полузащитником Иваном Пяткиным, взятым в аренду у московского «Спартака» в прошлом году. Также тренерский штаб дал возможность потренироваться с основой и местным воспитанникам из дубля «Ротора».
 
Полностью состав на сборы выглядит следующим образом:
 
Вратари — Вадим Аверкиев, Никита Чагров;
Защитники — Дмитрий Прищепа, Глеб Шильников, Кирилл Донцов, Ярослав Крашевский, Егор Тарин, Артем Лутцев, Алексей Никитин, Алексей Шумских, Павел Котов;
Полузащитники — Евгений Мухин, Даниил Камлашев, Алексей Усанов, Павел Трифонов, Сергей Болотин, Юрий Завезён, Владислав Тюрин;
Нападающие — Дмитрий Лаврищев, Михаил Агеев, Руслан Болов.
 
Напомним, сегодня же «Ротор» объявил о расставании с защитником Данилом Пелихом. Планируется, что сине-голубые проведут два матча на первом этапе подготовки в Подмосковье. Уже один из соперников известен. 28 июня волгоградцы встретятся в товарищеском поединке  с ульяновской «Волгой».

Фото СК «Ротор» VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
22.06.2024 20:25
Спорт 22.06.2024 20:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.06.2024 19:21
Спорт 22.06.2024 19:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.06.2024 18:13
Спорт 22.06.2024 18:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.06.2024 16:45
Спорт 21.06.2024 16:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.06.2024 13:15
Спорт 21.06.2024 13:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.06.2024 10:18
Спорт 21.06.2024 10:18
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.06.2024 09:51
Спорт 21.06.2024 09:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.06.2024 19:56
Спорт 20.06.2024 19:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.06.2024 16:27
Спорт 20.06.2024 16:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.06.2024 09:36
Спорт 20.06.2024 09:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.06.2024 17:37
Спорт 19.06.2024 17:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.06.2024 16:39
Спорт 19.06.2024 16:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.06.2024 21:44
Спорт 18.06.2024 21:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.06.2024 20:34
Спорт 18.06.2024 20:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.06.2024 19:15
Спорт 18.06.2024 19:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:09
В Волжском дотла сгорели два микроавтобусаСмотреть фотографии
21:35
«Ротор» проведет сборы в обновленном составеСмотреть фотографии
21:01
«Черные» мусорщики облюбовали овраг в поселке Царицын под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:25
Второй пришел: Павел Котов подписал контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
20:05
«Кто-то ошибается, а я мучаюсь»: 67-летную волгоградку второй раз оставили без денег из-за долгов «двойника»Смотреть фотографии
19:21
Владислав Тюрин стал первым новичком «Ротора»Смотреть фотографии
19:08
«Как ветер – так все искрит и моргает»: жители жалуются на перебои со светом на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
18:13
Данил Пелих отказался от нового контракта с «Ротором»Смотреть фотографии
17:50
«Задержали на рабочем месте»: следователи в Волгограде рассказали подробности о насильнике в ТЦСмотреть фотографии
17:13
«Сидит в траве и голодает»: биолог рассказал, как обрушившиеся на Волгоград дожди повлияют на окончание сезона мошкиСмотреть фотографии
16:49
В Волгограде эвакуируют ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
15:38
Разнорабочего раздавил пресс на промбазе под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:46
Волгоградским силовикам доложили о неопознанном Ан-2Смотреть фотографии
13:47
«Он следил за ней от остановки»: в Волгограде арестован подозреваемый в изнасиловании девушки в ТЦСмотреть фотографии
13:10
Пара разбойников под угрозой молотка ограбила на улице волгоградцаСмотреть фотографии
12:24
«Прыжки стали лекарством для тела и души»: известный спортсмен - об отказе парашюта, экстремальных приземлениях и зависимости от адреналинаСмотреть фотографии
11:54
«Волны бьют малька»: волгоградские дачники сообщают о массовой гибели рыбы в прудуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:15
В Волгограде установили причины изменения цвета и запаха воды в водохранилищеСмотреть фотографии
10:36
Подорожавшие бананы и картофель разогнали инфляцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:13
В Волгоградской области у «УАЗа» по дороге в Луганск оторвало колесоСмотреть фотографии
09:50
В центре Волгограда Chrysler провалился в канализационный люкСмотреть фотографииCмотреть видео
09:01
Под Волгоградом молочная ферма выплатит 425 тыс. рублей за нападение коровы на сотрудницуСмотреть фотографии
08:13
Шторм в Волгограде повалил деревья и затопил улицыСмотреть фотографииCмотреть видео
08:01
Гидрометцентр увидел пять опасных погодных явлений в Волгоградской областиСмотреть фотографии
23:36
Губернатор Волгоградской области почтил память защитников ОтечестваСмотреть фотографии
21:47
Аттракцион с непредсказуемой траекторией подсветили в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:00
В Волгограде пройдет памятная акция «Завтра была война…»Смотреть фотографии
20:43
Волгоградцам предложили забыть о скоростном трамвае и одной остановкеСмотреть фотографии
19:58
Выкравшего у жены дочь волгоградца ищут по всей РоссииСмотреть фотографии
19:11
Бывшего скандального следователя из Волгограда Бакучаева осудили за взяткуСмотреть фотографии
 