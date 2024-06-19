Происшествия

В Волжском Волгоградской области подожгли отдел судебных приставов

Происшествия 19.06.2024 16:38
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19.06.2024 16:38


В городе Волжском Волгоградской области выясняют обстоятельства пожара в городском отделе судебных приставов на улице Дружбы,1, передает V102.RU.

По предварительным данным, пожар произошел ночью 18 июня в одном из помещений на первом этаже пятиэтажного дома, где располагается Волжский городской отдел судебных приставов №1.

- Злоумышленник разбил окно и бросил в помещение бутылку с зажигательной смесью. В результате загорелся один из кабинетов. Пожар быстро потушили. Площадь возгорания составила около трех квадратных метров, – сообщил V102.RU источник информагентства, уточнив, что никто из сотрудников отдела не пострадал, так как в ночное время все приставы отсутвовали на рабочих местах. 

По уточненным данным, происшествие случилось в третьем часу ночи. Одной из возможных причин случившегося называют месть обиженного должника. 

В свою очередь телеграм-канал «Волгоград» указывают, что злоумышленник поджег кабинет №11 пристава Ирины Аржановой, который полностью выгорел. 

В ГУФССП России по региону информацию о возгорании подтвердили, но от комментариев воздержались.

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