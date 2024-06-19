Виновника лесного пожара в Среднеахтубинском районе Волгоградской области обязали возместить расходы по тушению огня и последующую очистку горельника. Об этом V102.RU сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.

- С целью взыскания с ответчика материальных затрат на работы по тушению пожара и по очистке территории, которые составили более 382 тысяч рублей, природоохранный прокурор обратился в суд. Решением Среднеахтубинского районного суда требования прокурора удовлетворены, - рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, что местного жителя признали виновным в уничтожении пожаром 10 га леса в Среднеахтубинском районе. Установлено, что мужчина в нарушении установленного в регионе особого противопожарного режима решил сжечь бытовые отходы и поджег мусорную кучу. В результате из-за ветра пламя перекинулось на траву, а затем и лесные насаждения.

Тогда сообщалось, что огнем было уничтожено 68,9 куб.м. дуба и 86,85 куб.м. акации. Ущерб составил свыше 23 тысяч рублей, которые мужчина выплатил. Приговором суда ему было назначено 150 часов обязательных работ. Теперь поджигателю предстоит оплатить и работу пожарных.

Фото из архива V102.RU