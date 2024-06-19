Расследования

Росгвардейцы уложили лицом в пол банду телефонных мошенников из Волгограда

Расследования 19.06.2024 12:28
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19.06.2024 12:28


Cотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями Главка и следователи ГСУ задержали подозреваемых в краже денег с банковских счетов. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, пятеро волгоградцев с декабря 2023 года по январь 2024 года обзванивали граждан и, представляясь работниками банков, сообщали о начислении специальных бонусов, а также просили назвать персональные данные для их зачисления на счет. Получив доступ к личным кабинетам банковских приложений, злоумышленники переводили себе сбережения или оформляли на граждан кредит.


На мошенническую схему попались как минимум шесть жителей из различных регионов страны, которые в общей сложности лишились почти полумиллиона рублей.


Фигуранты были задержаны на территории Москвы, Пензы и Волгограда при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Подозреваемые арестованы. 

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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