Росгвардейцы уложили лицом в пол банду телефонных мошенников из Волгограда

Cотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями Главка и следователи ГСУ задержали подозреваемых в краже денег с банковских счетов. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, пятеро волгоградцев с декабря 2023 года по январь 2024 года обзванивали граждан и, представляясь работниками банков, сообщали о начислении специальных бонусов, а также просили назвать персональные данные для их зачисления на счет. Получив доступ к личным кабинетам банковских приложений, злоумышленники переводили себе сбережения или оформляли на граждан кредит.





На мошенническую схему попались как минимум шесть жителей из различных регионов страны, которые в общей сложности лишились почти полумиллиона рублей.





Фигуранты были задержаны на территории Москвы, Пензы и Волгограда при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Подозреваемые арестованы.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области