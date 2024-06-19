Да сколько ж можно? В Волгограде 5-летняя девочка выпала из окна

Очередное происшествие с ребенком случилось в Волгограде из-за недосмотра родителей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне, 18 июня, в Советском районе Волгограда 5-летняя девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала с ней из окна квартиры, расположенной на третьем этаже.

К счастью, ребенок выжил, но сейчас находится в больнице.

Родителям вновь напоминают о необходимости присмотра за детьми и установки специальных замков на пластиковые окна, которые помогут предотвратить эти несчастные случаи.

С начала лета – это уже 9 подобный случай.