Происшествия

Да сколько ж можно? В Волгограде 5-летняя девочка выпала из окна

Происшествия 19.06.2024 10:30
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19.06.2024 10:30


Очередное происшествие с ребенком случилось в Волгограде из-за недосмотра родителей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне, 18 июня, в Советском районе Волгограда 5-летняя девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала с ней из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. 
К счастью, ребенок выжил, но сейчас находится в больнице. 
С начала лета – это уже 9 подобный случай. Родителям вновь напоминают о необходимости присмотра за детьми и установки специальных замков на пластиковые окна, которые помогут предотвратить эти несчастные случаи. 

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