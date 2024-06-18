Под Волгоградом 87-летнему сельчанину грозит 15-летний срок за убийство





17 июня в селе Моисеево Котовского района Волгоградской области произошло убийство 81-летней женщины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию правоохранителей, пенсионерка была заколота 87-летним односельчанином на почве бытовой ссоры.

- Мотивом убийства стал бытовой конфликт, возникший в ходе распития спиртных напитков по месту жительства фигуранта преступления. Мужчина, расправившись со своей гостьей, вынес ее тело на улицу, а затем сообщил в правоохранительные органы якобы о случайном обнаружении тела, - рассказали журналистам в пресс-службе СК России по Волгоградской области.

Случайным очевидцем произошедшего стала общая знакомая убитой пенсионерки и пожилого мужчины.

Отметим, в настоящее время 87-летний житель села задержан. В рамках уголовного дела, возбужденного по факту убийства, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото из архива ИА «Высота 102»