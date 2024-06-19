Арбитражный суд Волгоградской области обязал ООО «СП «Донское» возместить нанесенный вред почвам в размере 253 миллионов 588 тысяч 542 рублей. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, такую сумму по иску природоохранного ведомства хозяйство должно выплатить за загрязнение земельного участка отходами животноводства.

Ранее в ходе проверки было установлено, что на территории Ильевского сельского поселения Калачевского района Волгоградской области это сельскохозяйственное предприятие накапливает отходы с коровника.

- По итогам административного расследования установлено, что ООО «СП «Донское» по мере накопления в цехе молодняка отходов животноводства, направляет для перепревания указанные отходы на поля, прилегающие к коровнику ООО «СП «Донское». Отходы животноводства на данном земельном участке складировались в виде отдельных куч (буртов) на почве, - сообщили в управлении.

По результатам лабораторных исследований установлено, что отобранные отходы отнесены к IV классу опасности. Общая площадь захламленной территории составляет 7300 куб.м.

Для сравнения, 7300 кв.м. составляет размер газона на футбольном поле «Волгоград Арены». Поле отходов в Калачевском районе в отличие от футбольного имеет еще и высоту.

В этих горах отходов специалисты выявили превышение концентрации загрязняющих веществ по сравнению с фоновыми значениями по нитрат-ионам, кальцию, калию, натрию и азоту нитритному.

Решение арбитражного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора