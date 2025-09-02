Экология

Ликвидируют и построят: новую программу обращения с отходами на 14,5 млрд руб. утвердили в Волгоградской области

Экология 02.09.2025 08:45
0
02.09.2025 08:45


В Волгоградской области утверждена новая региональная программа в области обращения с отходами на 5-летний срок с объемом финансирования свыше 14,5 миллиарда рублей.  Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный облкомприроды документ.

Большую часть средств – более 8,7 миллиарда рублей – планируют получить из федерального бюджета. Почти 1,9 миллиарда выделит регион и остальные средства – свыше 3,8 миллиарда – поступят из внебюджетных источников. Финансирование четко прописано на период с 2025 по 2030 годы.

Все мероприятия программы, как отмечено в документе, должны привести к ликвидации накопленного экологического ущерба, улучшить экологическое состояние Волги и уменьшить негативное воздействие на окружающую природную среду и здоровье населения Волгоградской области.

Так, запланировано увеличение мусорообрабатывающих мощностей в регионе. Это строительство, модернизация, дооснащение межмуниципальных полигонов ТКО, мусоросортировочных комплексов, создание условий для использования отходов во вторичной переработке.


Межмуниципальными объектами размещения ТКО к 2030 году планируется обеспечить 35 районов и городских округов в Волгоградской области. Мусоросортировочные мощности должны появиться в 38 муниципалитетах.

- Объектами размещения ТКО и мусоросортировочными мощностями должны быть обеспечены все муниципальные районы, муниципальные и городские округа Волгоградской области, - отмечено в программе.

В результате ликвидации объектов накопленного экологического вреда, как отмечается, вырастет качество жизни в Волгограде и районах области.

Так, к примеру, в Среднеахтубинском районе будет очищено от мусора, восстановлено и рекультивировано 62 гектара территории. В Урюпинске – 13,7 га, в Дубовке – 9,29 га, в Камышине – 42,24 га. На территории Волгограда свалки планируется убрать в Ворошиловском районе на площади 27,47 га, в Красноармейском – 20,12 га и столько же в Тракторозаводском районе.

Аналогичные мероприятия запланированы в Городищенском, Светлоярском, Котельниковском, Иловлинском районах, а также в Михайловке и Фролово.


В общей сложности в границах городов Волгоградской области будет ликвидировано 13 несанкционированных свалок, два объекта накопленного вреда, один из которых находится на берегу Волги.

К 2030 году 100% образованных ТКО должны обрабатываться, из них только 50% отправляться на полигоны для захоронения.  

Напомним, что в настоящее время в Волгоградской области находится 5 полигонов ТКО и три мусоросортировочных объекта в Волжском, Урюпинске и Светлоярском районе. В облкомприроды считают, что существующие мощности по обработке ТКО в целом обеспечивают потребность в обработке отходов, но не позволяют достичь необходимого уровня утилизации ТКО в регионе.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
02.09.2025 09:20
Экология 02.09.2025 09:20
Комментарии

0
Далее
Экология
30.08.2025 18:59
Экология 30.08.2025 18:59
Комментарии

0
Далее
Экология
27.08.2025 21:33
Экология 27.08.2025 21:33
Комментарии

0
Далее
Экология
23.08.2025 20:40
Экология 23.08.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Экология
22.08.2025 09:25
Экология 22.08.2025 09:25
Комментарии

0
Далее
Экология
21.08.2025 20:43
Экология 21.08.2025 20:43
Комментарии

0
Далее
Экология
21.08.2025 19:51
Экология 21.08.2025 19:51
Комментарии

0
Далее
Экология
20.08.2025 06:29
Экология 20.08.2025 06:29
Комментарии

0
Далее
Экология
17.08.2025 16:39
Экология 17.08.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Экология
15.08.2025 16:59
Экология 15.08.2025 16:59
Комментарии

0
Далее
Экология
14.08.2025 20:38
Экология 14.08.2025 20:38
Комментарии

0
Далее
Экология
14.08.2025 06:09
Экология 14.08.2025 06:09
Комментарии

0
Далее
Экология
13.08.2025 10:31
Экология 13.08.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Экология
13.08.2025 09:55
Экология 13.08.2025 09:55
Комментарии

0
Далее
Экология
11.08.2025 07:20
Экология 11.08.2025 07:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:36
«Никого не было, чтобы помочь»: сын нашел мертвым отца на берегу ДонаСмотреть фотографии
09:20
Семь сотен тысяч мальков осетровых отправили выживать в Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
09:07
Легенда баскетбола Андрей Кириленко наградил волгоградскую академию «Титаны»Смотреть фотографии
08:45
Ликвидируют и построят: новую программу обращения с отходами на 14,5 млрд руб. утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:09
Анна Елисеева из мэрии Волгограда обжаловала продление ареста в МосквеСмотреть фотографии
08:05
Пешеходов в центре Волгограда огородили от потока машинСмотреть фотографии
06:46
Дело о хищении пенсий у стариков в Урюпинске: появились новые пострадавшиеСмотреть фотографии
06:10
Волгоградские дзюдоисты завоевали три медали на российских соревнованияхСмотреть фотографии
21:20
В России с 1 сентября заработал период охлаждения при выдаче кредитовСмотреть фотографии
20:50
Под Волгоградом за 14,5 млн рублей отремонтируют расчищавший ВКМСК земснарядСмотреть фотографии
20:27
В ЦПКиО Волгограда после ЧП снова заработало колесо обозренияСмотреть фотографии
20:00
Волгоградских водителей с 1 сентября начали проверять на пьянство по новым правиламСмотреть фотографии
19:30
Сыр дорожает, компьютеры – дешевеют: как изменились цены за год в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:02
Ударит в полдень: волгоградцев призвали готовиться к сильной магнитной буре 2 сентябряСмотреть фотографии
18:45
В МВД рассказали, как распознать взломанный аккаунтСмотреть фотографии
17:42
В центре Волгограда запретят движение автотранспорта 2-6 сентября: список улицСмотреть фотографии
17:25
Пассажиры колеса обозрения в Волгограде оказались в подвешенном состоянииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
В Камышине 2 сентября простятся с мобилизованным военврачом Сергеем ТарановымСмотреть фотографии
16:21
Под Волгоградом образовалась многокилометровая пробка у «танцующего» мостаСмотреть фотографии
16:12
План «Ковер» в аэропорту Волгограда действовал больше часаСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде обеспечили надежное электроснабжение школ накануне учебного годаСмотреть фотографии
15:43
«Пусть догорает»: торговцы сгоревшего рынка «Национальный» разбирают завалы на тлеющих точкахСмотреть фотографии
15:21
Переезд в Разгуляевке под Волгоградом закроют в ночь на 3 сентябряСмотреть фотографии
14:52
В аэропорту Волгограда временно введен план «Ковер»Смотреть фотографии
14:45
10 УАЗ Пикап поехали к волгоградским военнымСмотреть фотографии
14:29
В России вступил закон о штрафах за поиск экстремистских материаловСмотреть фотографии
14:12
Судебный пристав помог задержать дезертира под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:06
Более 230 сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия получили награды ко Дню шахтераСмотреть фотографии
13:50
Волгоградский дзюдоист Антонов взял бронзу на первенстве мира в СофииСмотреть фотографии
12:47
На юге Волгограда ДТП сократило маршрут трамвая №11Смотреть фотографии
 