Ликвидируют и построят: новую программу обращения с отходами на 14,5 млрд руб. утвердили в Волгоградской области

В Волгоградской области утверждена новая региональная программа в области обращения с отходами на 5-летний срок с объемом финансирования свыше 14,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный облкомприроды документ.

Большую часть средств – более 8,7 миллиарда рублей – планируют получить из федерального бюджета. Почти 1,9 миллиарда выделит регион и остальные средства – свыше 3,8 миллиарда – поступят из внебюджетных источников. Финансирование четко прописано на период с 2025 по 2030 годы.

Все мероприятия программы, как отмечено в документе, должны привести к ликвидации накопленного экологического ущерба, улучшить экологическое состояние Волги и уменьшить негативное воздействие на окружающую природную среду и здоровье населения Волгоградской области.

Так, запланировано увеличение мусорообрабатывающих мощностей в регионе. Это строительство, модернизация, дооснащение межмуниципальных полигонов ТКО, мусоросортировочных комплексов, создание условий для использования отходов во вторичной переработке.





Межмуниципальными объектами размещения ТКО к 2030 году планируется обеспечить 35 районов и городских округов в Волгоградской области. Мусоросортировочные мощности должны появиться в 38 муниципалитетах.

- Объектами размещения ТКО и мусоросортировочными мощностями должны быть обеспечены все муниципальные районы, муниципальные и городские округа Волгоградской области, - отмечено в программе.

В результате ликвидации объектов накопленного экологического вреда, как отмечается, вырастет качество жизни в Волгограде и районах области.

Так, к примеру, в Среднеахтубинском районе будет очищено от мусора, восстановлено и рекультивировано 62 гектара территории. В Урюпинске – 13,7 га, в Дубовке – 9,29 га, в Камышине – 42,24 га. На территории Волгограда свалки планируется убрать в Ворошиловском районе на площади 27,47 га, в Красноармейском – 20,12 га и столько же в Тракторозаводском районе.

Аналогичные мероприятия запланированы в Городищенском, Светлоярском, Котельниковском, Иловлинском районах, а также в Михайловке и Фролово.





В общей сложности в границах городов Волгоградской области будет ликвидировано 13 несанкционированных свалок, два объекта накопленного вреда, один из которых находится на берегу Волги.

К 2030 году 100% образованных ТКО должны обрабатываться, из них только 50% отправляться на полигоны для захоронения.

Напомним, что в настоящее время в Волгоградской области находится 5 полигонов ТКО и три мусоросортировочных объекта в Волжском, Урюпинске и Светлоярском районе. В облкомприроды считают, что существующие мощности по обработке ТКО в целом обеспечивают потребность в обработке отходов, но не позволяют достичь необходимого уровня утилизации ТКО в регионе.

Фото из архива V102.RU