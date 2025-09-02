



В Волгоградское водохранилище выпустили около 750 тысяч мальков стерляди. По данным облкомсельхоза, отправка в свободное плавание проходила в несколько этапов – с 29 августа по 1 сентября. В акции приняли участие представители комитета сельского хозяйства, Росрыболовства, общественники.

В настоящее время в Волгоградской области ученые и специалисты рыбзавода ведут работу по получению нового вида рыбы – стербела. Как пояснили в профильном комитете администрации Волгоградской области, волгоградцы скрещивают белугу и стерлядь.

В текущем году на волгоградском рыбзаводе планируют построить новый цех, который позволит увеличить количество выращиваемой молоди осетровых на 200 тысяч штук.

Фото: облкомсельхоза