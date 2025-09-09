Экология

Волгоградцу выставили счёт на полмиллиона за кучу отходов у Третьей Продольной

09.09.2025
Городищенский районный суд Волгоградской области постановил взыскать более 536 тысяч рублей с местного жителя, который выбросил с грузовика строительные отходы у Третьей Продольной магистрали, сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.


- На основании поступившей от общественного инспектора информации о сбросе отходов на почву с грузового транспортного средства, Управлением с привлечением специалистов филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» – ЦЛАТИ по Волгоградской области проведено выездное обследование территории Дзержинского района Волгограда, вблизи 3-ей Продольной магистрали. Общая площадь территории, захламленной в результате сброса отходов, составила 15 кв.м, объем навала отходов – 10,5 куб.м., - сообщили в природоохранном ведомстве.

Виновника привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 40 тысяч рублей. Также был рассчитан ущерб, нанесенный почвам в результате несанкционированного сброса отходов. Однако погашать его в добровольном порядке нарушитель не стал. Ведомство обратилось с иском в суд. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

