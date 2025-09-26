В Волгограде 98% МКД готовы к пуску тепла

К началу отопительного сезона в Волгограде полностью готовы 98% многоквартирных домов. Такие данные, как передает V102.RU, озвучила сегодня, 26 сентября, городская администрация.

- К приему теплоносителя были подготовлены внутридомовые коммуникации, проведены промывка и опрессовка трубопроводов систем отопления, проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов и др., - пояснили в мэрии.

На сегодняшний день такую же готовность – 98% - демонстрируют и теплоснабжающие организации. Для этого выполнены масштабные работы по подготовке источников теплоснабжения и инженерных сетей, подводящих тепло к многоквартирным домам и социальным объектам.

В мэрии напомнили, что в соответствии с требованиями федерального законодательства отопительный сезон начинается не позже того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней установится ниже 8 градусов по Цельсию.

Фото из архива V102.RU

