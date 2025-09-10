Суд запретил волгоградцу вспахивать берег Ахтубы

Дзержинский районный суд Волгограда обязал собственника земельного участка на берегу реки Ахтуба прекратить распашку земли. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, ранее было установлено, что в водоохранной зоне реки Ахтуба проводятся земляные работы на участке, которым владеет частное лицо.

- Управлением в адрес физического лица было внесено предостережение по факту прекращения распашки на территории земельного участка с кадастровым номером 34:15:060103:90 в границе прибрежной защитной полосы водного объекта р. Ахтуба, которая составляет 200 метров, - сообщили в природоохранном ведомстве.





Предостережение не было исполнено, поэтому сотрудники Росприроднадзора обратились в суд с иском о признании незаконным бездействия физического лица и понуждении прекратить распашку в водоохранной зоне Ахтубы.

Требования природоохранного ведомства были удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу.





Согласно данным публичной кадастровой карты, указанный участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения для производства сельхозпродукции. Расположен участок в 0,9 км юго-восточнее села Заплавное на берегу Ахтубы.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора