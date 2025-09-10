Экология

Суд запретил волгоградцу вспахивать берег Ахтубы

Экология 10.09.2025 17:08
0
10.09.2025 17:08


Дзержинский районный суд Волгограда обязал собственника земельного участка на берегу реки Ахтуба прекратить распашку земли. Как сообщили V102.RU в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, ранее было установлено, что в водоохранной зоне реки Ахтуба проводятся земляные работы на участке, которым владеет частное лицо.

- Управлением в адрес физического лица было внесено предостережение по факту прекращения распашки на территории земельного участка с кадастровым номером 34:15:060103:90 в границе прибрежной защитной полосы водного объекта р. Ахтуба, которая составляет 200 метров, - сообщили в природоохранном ведомстве.


Предостережение не было исполнено, поэтому сотрудники Росприроднадзора обратились в суд с иском о признании незаконным бездействия физического лица и понуждении прекратить распашку в водоохранной зоне Ахтубы.

Требования природоохранного ведомства были удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу.


Согласно данным публичной кадастровой карты, указанный участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения для производства сельхозпродукции. Расположен участок в 0,9 км юго-восточнее села Заплавное на берегу Ахтубы.

Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
10.09.2025 20:40
Экология 10.09.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Экология
10.09.2025 18:01
Экология 10.09.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Экология
09.09.2025 21:12
Экология 09.09.2025 21:12
Комментарии

0
Далее
Экология
08.09.2025 07:34
Экология 08.09.2025 07:34
Комментарии

0
Далее
Экология
06.09.2025 11:37
Экология 06.09.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Экология
02.09.2025 09:20
Экология 02.09.2025 09:20
Комментарии

0
Далее
Экология
02.09.2025 08:45
Экология 02.09.2025 08:45
Комментарии

0
Далее
Экология
30.08.2025 18:59
Экология 30.08.2025 18:59
Комментарии

0
Далее
Экология
27.08.2025 21:33
Экология 27.08.2025 21:33
Комментарии

0
Далее
Экология
23.08.2025 20:40
Экология 23.08.2025 20:40
Комментарии

0
Далее
Экология
22.08.2025 09:25
Экология 22.08.2025 09:25
Комментарии

0
Далее
Экология
21.08.2025 20:43
Экология 21.08.2025 20:43
Комментарии

0
Далее
Экология
21.08.2025 19:51
Экология 21.08.2025 19:51
Комментарии

0
Далее
Экология
20.08.2025 06:29
Экология 20.08.2025 06:29
Комментарии

0
Далее
Экология
17.08.2025 16:39
Экология 17.08.2025 16:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:10
В России годовая инфляция замедлилась до 8,1%Смотреть фотографии
20:40
В Котовском районе потратят 9 млн рублей на ликвидацию незаконной свалкиСмотреть фотографии
20:20
Камышанин перехитрил администрацию и приобрел землю за грошиСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде осудят инженера МУП «Метроэлектротранс» за махинации при закупке троллейбусовСмотреть фотографии
19:30
Волгоградская область представила в Минстрой план модернизации ЖКХ до 2030 годаСмотреть фотографии
19:00
В Волгограде на несколько ночей ограничат движение на ул. Просвещения из-за ремонта дорогиСмотреть фотографии
18:32
«Это частная собственность»: три парковки у ТРЦ «Пирамида» и ГДЮЦ в Волгограде становятся платнымиСмотреть фотографии
18:01
В Волжском «большой брат» взял под контроль чистоту городских дорогСмотреть фотографии
17:08
Суд запретил волгоградцу вспахивать берег АхтубыСмотреть фотографии
15:52
Колесо обозрения из ЦПКиО переедет на юг ВолгоградаСмотреть фотографии
15:41
Под Волгоградом замглавврача ЦРБ обвиняют в 48 эпизодах взятки и подлогаСмотреть фотографии
15:08
А потом закроют? Волгоградцы записали видеообращение к Бастрыкину из-за оптимизации гимназии №12Смотреть фотографииCмотреть видео
14:46
«Пятёрочка» запускает акцию с главным призом – квартирой у моряСмотреть фотографии
14:15
Волгоградских выпускников приглашают пополнить кадровый резерв ФСБСмотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом фура протаранила микроавтобус на московской трассеСмотреть фотографии
13:18
Волгоградская область передала партию мотоциклов и БПЛА на СВОСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде озвучили подробности о поиске прыгнувшего с моста мужчиныСмотреть фотографии
12:20
Молодежный фестиваль «#ТриЧетыре» в Волгограде глазами заводчанСмотреть фотографии
11:49
V102: Опубликовано видео из суда по делу волгоградца Александра ПакаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:36
В Волгоградской области Сергей Радионов назначен начальником ГСУ ГУ МВД по регионуСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде с водителя BMW взыскали 3 миллиона за смертельное ДТПСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом байкер скончался после ДТП с грузовикомСмотреть фотографии
10:31
Обвиняемого в убийстве многодетной волгоградки Пака привезли в суд присяжныхСмотреть фотографии
09:54
«Никто не понимает, что это было»: учёных всего мира озадачила необъяснимая магнитная буряСмотреть фотографии
09:46
Волгоградца осудили на 17 лет «строгача» за развращение детей в СетиСмотреть фотографии
09:44
Человеческий фактор: «Волгоградэнергосбыт» через цифровые сервисы бережет время абонентовСмотреть фотографии
09:02
39 кг странной семги нашли у волгоградского производителяСмотреть фотографии
08:08
Обещанное волгоградцам похолодание пришло 10 сентябряСмотреть фотографии
07:58
Волгоградская гандболистка Алина Загороднева впервые вызвана в сборную РоссииСмотреть фотографии
07:33
Две бесплатные электрички назначили в Волгограде на 14 сентябряСмотреть фотографии
 