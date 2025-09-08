Экология

Актер Стивен Сигал в 2026 году построит завод в Волгоградской области

Экология 08.09.2025 07:34
08.09.2025 07:34


Компания «Хикари», одним из учредителей которой является актер Стивен Сигал, построит в Волгоградской области завод по переработке пластика. Об этом, как передает V102.RU, соучредитель компании бизнесмен Михаил Замарин сообщил РИА Новости.

- Построим первый завод в Волгоградской области. Мы уже начали строительство… Мы планируем запустить первый совместный проект уже летом 2026 года. То есть это третий квартал, - сказал Замарин.

Известно, что компания «Хикари» зарегистрирована 26 августа. У нее три учредителя: Стивен Сигал с долей 34%, его сын Доминик - 33%, а еще треть принадлежит ООО «Эко-Инвест 23».

Всего компания Сигала планирует построить в России к 2030 году 50 заводов по переработке пластика. Предполагаемый объем инвестиций – более 30 миллиардов рублей. 

