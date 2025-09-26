Путин отметил работу 18 волгоградцев госнаградами

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами работу 18 жителей Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, 35-страничный указ опубликован сегодня, 26 сентября, на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, в числе награжденных большая группа врачей. За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены врач ГУЗ «Клиническая больница №12» Петр Иванов и профессор кафедры Института общественного здоровья имени Н.П. Григоренко ВолгГМУ Виктор Мандриков.
Медаль Луки Крымского присуждена двум заведующим отделениями в Волгоградском областном клиническом госпитале ветеранов войн Сергею Алифанову и Сашику Енокяну.
Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присуждено завотделением ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1» Владимиру Ковылину, завотделением ГУЗ «Клиническая больница №12» Юрию Питкевичу, завотделением ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1» Сергею Прохватилову и завотделением ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1» Владиславу Реброву.
Почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» присвоено ректору Волгоградского государственного социально-педагогического университета Александру Короткову.
За активную общественную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден председатель городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александр Струков.
Отмечен наградой и директор музея-заповедника Сталинградская битва» Алексей Дементьев. Ему присуждена медаль «За труды в культуре и искусстве».
Аналогичная награда будет вручена и артисту симфонического оркестра группы первых скрипок Волгоградского академического симфонического оркестра Альберту Жмаеву.
Почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации» удостоена Виолетта Койфман, артистка Нового экспериментального театра.
Почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» присуждено мастеру по добыче нефти, газа и конденсата территориально-производственного предприятия «Волгограднефтегаз» Александру Зюбину.
Почетным званием «Заслуженный энергетик Российской Федерации» удостоен слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматики ООО «Волжские тепловые сети» Александр Кобц.
