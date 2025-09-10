В Волжском «большой брат» взял под контроль чистоту городских дорог





Власти Волжского объявили об установке двух уникальных комплексов видеофиксации нарушений на местных дорогах. В отличие от более распространённого оборудования, заточенного под выявление нарушений ПДД, новые камеры призваны следить за их чистотой с помощью алгоритмов ИИ.

- На этой неделе в городе установили уже второй комплекс «Страж». Это не простые камеры, а умные системы с искусственным интеллектом, которые следят за порядком на дорогах. Они вываляют грузовики, которые перевозят щебень, песок или мусор с непокрытым брезентом кузовом. Именно из-за них на дорогах появляется грязь, пыль и камни, которые портят покрытие и создают опасность для других автомобилистов, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Как ранее сообщала редакция, на приобретение одной из таких камер в августе 2025 года власти выделили 1,4 млн рублей. По информации муниципалитета, аналогичные комплексы, установленные в городе ранее, уже помогли зафиксировать 80 грузовиков-нарушителей.

Отметим, перевозка строительных материалов в открытых кузовах самосвалов является административным правонарушением. За него предусмотрены штраф до 30 тыс. рублей.