«Никто не хочет уступать. Согласовано!»: жители села под Волгоградом готовятся к отключению газа, света и воды

Общество 26.09.2025 20:04
Жители села Заплавное Ленинского района Волгоградской области бьют тревогу из-за предстоящего планового отключения в их населенном пункте одновременно всех коммунальных ресурсов - газа, света и воды. Как сообщили редакции ИА «Высота 102» жители, они уже несколько дней пытаются убедить ресурсоснабжающие организации развести отключения так, чтобы не лишать стариков и детей горячей пищи на целый день.

- В нашем селе проживает 4000 человек. Газовики еще 10 дней назад предупредили, что у нас с 29 сентября по 1 октября отключат газ в связи с подготовкой к отопительному сезону. Недавно выяснилось, что 29 сентября нам также во всем селе отключат и свет с 9 утра до 5 вечера. А если не будет света, то и электрические насосы работать не будут, поэтому мы еще останемся и без воды. Если бы что-то одно отключали, то можно было потерпеть. А так как? У меня старенькая мама, ей нужна горячая пища. Как я её разогрею? Костер нам также нельзя разжигать во дворе, потому что пожароопасный режим еще не снят, оштрафуют, - рассказала редакции местная жительница, которая представилась Людмилой.

По ее словам, жители обращались с жалобами в ресурсоснабжающие организации, местную администрацию и надзорные органы. Помощи в решении проблемы они также попросили и в Следственном комитете РФ.

- Должна же быть какая-то взаимозаменяемость, правда? Если отключают газ, то дайте возможность разогреть еду ребенку при помощи электричества. Можно же планировать так, чтобы это было не в ущерб людям? К сожалению, нам и газовики, и электрики отвечают, что все согласовали заранее и ничего сделать не могут. Но кто им это согласовал? Они между собой вообще не общаются? - задаются вопросами жители села.

В администрации Заплавненского сельского поселения информагентству сообщили, что 29 сентября ресурсоснабжающие организации действительно проведут плановые отключения. Однако все будет не так страшно, как кажется на первый взгляд.

- Мы знаем о том, что жители переживают и беспокоятся, как все пройдет. Мы обсуждали этот вопрос с нашими энергетиками. Найдено решение. Все село на целый день никто отключать не будет. Отключения будут веерными в течение светового дня. Отключат будут по улицам и максимум на три часа. По воде также решение найдено. Вода будет, - пояснили в администрации сельского поселения.

Данную информацию подтверди и энергетики, которые будут проводить плановые работы на подстанции 29 сентября.

- Согласно годовому графику ремонтной кампании, 29 сентября с 9.00 до 17.00 в данном населенном пункте запланированы ремонтные работы на подстанции. При этом фактически свет в домах жителей отключат в 11.00, а перерыв в электроснабжении составит всего три часа: сначала в одной части села, затем в другой, - пояснили в электросетевой компании. - На время проведения плановых ремонтных работ энергооборудования специалисты филиала задействуют дизельную электростанцию для обеспечения бесперебойной работы водозабора. Соответственно водоснабжение села Заплавное нарушено не будет.


