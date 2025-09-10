В Котовском районе потратят 9 млн рублей на ликвидацию незаконной свалки





В Котовском районе на территории Мирошниковского сельского поселения власти готовятся ликвидировать незаконную свалку площадью порядка 1 га. Злостное место расположилось посреди сельскохозяйственных земель в 1,2 км от пруда Безымянный.

Подрядной организации, отобранной по итогам аукциона, предстоит вывести 2,8 тыс. кубометров строительных отходов. Согласно прилагаемым документам, мусор образовался в результате деятельности районных властей.

По результатам проведённого анализа большая часть завалов приходится на лом бетона, битый кирпич и керамическую плитку — 31%, 22% и 18% соответственно. Также здесь присутствуют стекло, песок и древесные отходы. На утилизацию злачного места из бюджета выделено 9 млн рублей.

Отметим, отберут подрядчика власти поселения во второй половине сентября. Ликвидировать завалы специалистам предстоит до 1 декабря 2025 года.

Фото: администрация поселения