В Волгоградской области временно пропадет телевидение

Жителей Волгоградской области предупредили о кратковременных отключениях телерадиосигнала, которые произойдут в ближайшее время. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информацию регионального отделения РТРС, телевидение и радио в ряде населенных пунктах не будет работать из-за профилактических работ.

Кроме того, сбои телерадиосигнала могут наблюдаться с 27 сентября по 20 октября в Волгограде в период с 11:33 до 12:42. В этом случае помехи на телеэкранах и пропажа сигнала возможны из-за солнечной интерференции - явления, при котором радиоволны Солнца могут влиять на прием телесигнала со спутника связи.

Телепрограммы РТРС-1, РТРС-2 из-за профилактических работ прервутся уже 30 сентября с 10:00 до 16:00 в станице Аржановская Алексеевского района.

1 октября работы пройдут с 10:00 до 16:00 в поселке Большевик Еланского района.

2 октября в это же время не будут показывать программы РТРС-1, РТРС-2 в хуторе Деминский Новоаннинского района и станице Усть-Бузулукская в Алексеевском районе.

3 октября без телевидения окажутся жители Елани и поселка Дудаченский Фроловского района.

Фото администрации Волгоградской области





