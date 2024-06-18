Под Волгоградом два человека пострадали в перевернувшемся КАМАЗе с зерном

Столкновение КАМАЗа с фурой, в результате которого пострадали два человека, произошло в Михайловском районе Волгоградской области, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, накануне днем 26-летний водитель КАМАЗа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз Renault Magnum, который стоял на автостоянке. От удара КАМАЗ опрокинулся, а зерно высыпалось на дорогу. Кабину грузовика смяло.

ДТП произошло на 775 км трассы Р-22 «Каспий». В результате пострадал водитель КАМАЗа и его 24-летний пассажир. Они были госпитализированы в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области