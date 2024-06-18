Под Волгоградом в больнице скончался пассажир опрокинувшейся «Гранты»





В Палласовском районе Волгоградской области в опрокинувшейся «Лада Гранта» пострадали трое человек, один из которых скончался в больнице. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, трагедия случилась накануне утром на 22-м километре трассы «Палласовка – Кайсацкое».

По предварительной информации, 43-летний водитель легковушки не справился с управлением и вылетел на обочину с последующим опрокидыванием в кювет.

В результате аварии водитель, 34-летний и 35-летняя пассажиры были доставлены в медучреждения, где пассажир скончался.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области