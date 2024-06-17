Волгоградским алюминщикам повысили заработную плату





На волгоградском алюминиевом заводе провели опережающую индексацию заработных плат. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, заработок заводчан вырастет уже с 1 июня.На эти цели РУСАЛ направит более 7 млрд рублей, 4,7 из которых — на выплату окладов, а 2,3 — на выплату ежеквартальных премий.

— Заработная плата, её индексация и рост — вопросы постоянно находящиеся в сфере внимания профсоюзов, — прокомментировал Игорь Князев, председатель ППО «Волгоградский алюминий». — В непростой ситуации, которая сложилась на мировых рынках, предприятие сохраняет все социальные обязательства и достойный уровень жизни сотрудников.А введение на летний период повышающего коэффициента для работников металлургических профессий, является дополнительным и очень человечным шагом.

Напомним, в декабре 2023 года компания уже ввела дополнительное ежеквартальное премирование работников. Были увеличены дотации на питание, расходы на санаторно-курортное лечение работников и их детей, а также иные социальные выплаты.