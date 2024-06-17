В Волгограде суд разоблачил 48-летнюю лжеинвалидку





Прокурор Дзержинского района Волгограда добился взыскания с 48-летней местной жительницы 800 тысяч рублей, полученных ею в качестве пенсии по инвалидности. Как удалось доказать в суде, женщина являлась инвалидом лишь на бумаге за взятку.

Так, в частности, ранее районный суд уже приговорил волгограду к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года за дачу взятки должностным лицам экспертного бюро за установлением фейковой инвалидности. Несмотря на это, дама не захотела добровольно возвращать государству выплаченные ей уже деньги.

- Решением Дзержинского районного суда иск прокурора полностью удовлетворен, с ответчика взыскана сумма причиненного преступлением ущерба, а также государственная пошлина, - пояснила Оксана Черединина. - Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.