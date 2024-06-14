Под Волгоградом 20-летний парень выпал из окна и разбился насмерть





В городе Волжском Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 20-летнего местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», тело молодого человека было обнаружено под окнами пятиэтажного дома на ул. Мира.

По сведениям собственных источников информагентства, мертвым волжанина обнаружилипрохожие минувшей ночью. Спасти ему жизнь не представлялось возможным – смерть парня наступило до приезда врачей.

Известно, что погибший проживал в том же доме – его опознали жильцы. Вероятнее всего, смерть наступила в результате падения из окна квартиры на пятом этаже, в которой проживал молодой человек.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о гибели жителя Урюпинска в Волгограде. Мужчина разбился, выпав из окна высотного дома на Семи ветрах.

Волжский. 14 июня в 01-55час. у д.2 по ул. Мира обнаружен труп мужчины 2004г.р., покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с окна 5-го этажа квартиры по месту жительства

Фото: панорама Яндекс Карты