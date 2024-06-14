



13 июня в Дзержинском районе Волгограда очевидцы обнаружили под окнами новостройки труп мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, погибший выпал с 22 этажа.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы. На текущий момент специалистам удалось установить личность мужчины. Им оказался 35-летний житель Урюпинска. По информации экспертов, он выпал из окна на лестничной площадке.

Отметим, ранее редакция сообщала о малыше, выпавшем из окна МКД на территории Нового Рогачика. Ребёнок в возрасте 2 лет выжил и сейчас находится на лечении в Волгограде.

Фото их архива ИА «Высота 102»