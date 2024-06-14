

В Саратовской области планируют создать памятник природы, площадь которого превысит площадь 750 футбольных полей (542 гектара). По данным ИА «СарИнформ», новая особо охраняемая природная территория появится в Лысогорском районе регионе.

Как сообщает саратовское издание, природный парк расположится рядом с поселком Лысые Горы. В него войдут лесной массив с частью реки Медведица, а также карьер. На данной территории обитают 10 видов редких растений, включенных в Красную Книгу Саратовской области и Красную Книгу России.

Напомним, накануне депутаты Волгоградской областной думы в ходе парламентского часа обсудили вопросы сохранения биоразнообразия на территории Волгоградского региона. По последним данным, в Волгоградской области встречаются тысячи различных представителей флоры и фауны, в числе которых 4,3 тыс. видов растений и свыше 18 тыс. видов животных. В Красную книгу Волгоградской области занесены 133 вида животных и 207 видов растений, из них 68 и 46 видов соответственно – включены в Красную книгу Российской Федерации. Важнейшим инструментом в сохранении биоразнообразия волгоградские депутаты также называют создание в регионе сети особо охраняемых природных территорий. На сегодня их общая площадь составляет почти 1 млн га.

Фото: Роман Бусаргин