



В Волгоградской области встречаются тысячи различных представителей флоры и фауны, в числе которых 4,3 тыс. видов растений и свыше 18 тыс. видов животных. Вопросы сохранения биоразнообразия сегодня, 13 июня, на парламентском часе рассмотрели в Волгоградской областной думе.

Как было отмечено в ходе мероприятия, в результате хозяйственной деятельности человека в регионе многие виды становятся редкими и исчезающими. В Красную книгу Волгоградской области уже занесены 133 вида животных и 207 видов растений, из них 68 и 46 видов соответственно – включены в Красную книгу Российской Федерации. Важнейшим инструментом в сохранении биоразнообразия является создание в регионе сети особо охраняемых природных территорий. На сегодня их общая площадь составляет почти 1 млн га.

– В лесах, занимающих более 4% площади Волгоградской области, обитают 23% всех представителей флоры и фауны, которые входят в Красную книгу региона. Сейчас ведется масштабная деятельность по воспроизводству лесов, усилена материально-техническая база лесничеств, ежегодно приобретается лесопожарная техника, устанавливаются камеры видеонаблюдения для предотвращения и сокращения пожаров в лесном фонде, – сообщили на парламентском часе. – Объем лесовосстановления силами специалистов в Волгоградской области только в 2023 году составил 2026 га – это почти в два раза больше планового задания.





Особое внимание в регионе уделяют восстановлению водных ресурсов. Так, в бассейне Волги и Дона на территории региона за последние 10 лет восстановлено уже более 80 водных объектов, в Волго-Ахтубинской пойме построено 61 из 74 запланированных к строительству водопропускных сооружений. А в предварительный перечень мероприятий федерального проекта «Вода России» включены меры по расчистке 55 водных объектов Донского и Волжского бассейнов общей протяженностью порядка 800 км., а также мероприятия по строительству 85 водопропускных сооружений на объектах Донского и Волжского бассейнов.

В числе основных проблем, влияющих на биоразнообразие в регионе, участники парламентского часа назвали последствия тотальной распашки целинных земель во второй половине 20 века, значительное превышение пастбищных нагрузок, масштабное орошение земель без учета природных факторов, а также состояние малых рек, биологическое засорение природных экосистем чужеродными видами, избыточную рекреационную нагрузку и, отсутствие у части граждан понимания взаимосвязи сохранения биоразнообразия и благоприятного экономического климата региона.

При всем этом, подчеркнула глава думского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при облдуме Ирина Соловьева, сохранение биоразнообразия остается безусловным приоритетом для страны.

– Эти задачи ставит перед нами Президент России Владимир Владимирович Путин, на это же нацеливает нас и губернатор Волгоградской области Андрей Иванович Бочаров. Предыдущие десятилетия хозяйственной деятельности, к сожалению, оставили свой «экологический след». И в настоящее время растущее потребление ресурсов, их избыточная эксплуатация, пренебрежительное отношение к видам и экосистемам, непонимание значимости биологического разнообразия ведет его снижению. Но, точка невозврата еще не пройдена, и это сегодня подтвердили представители научного сообщества. Мы в силах изменить ситуацию, сберечь и приумножить природные богатства – национальное достояние России, – сказала парламентарий.





По словам Ирины Соловьевой, в Волгоградской области над решением задач совместно работают органы государственной власти, местного самоуправления, бизнес, общественные институты.

– Мы ведем эту работу в рамках межведомственного взаимодействия. Парламентский комитет по охране окружающей среды и природопользованию совместно с активистами Экологического совета при законодательном собрании региона проводит выездные совещания на местах, актуальные проблемы экологии также обсуждаются с главами районов и городов, на заседаниях Совета руководителей представительных органов муниципальных образований при Волгоградской областной Думе. Обеспечен системный парламентский контроль за соблюдением природоохранного законодательства. Мы все должны понять, что биологическое разнообразие играет огромную роль для существования человека. Оно напрямую влияет на нашу жизнь и благосостояние. Нам досталась в наследство огромная страна, обладающая бесчисленными природными ресурсами. И мы вместе обязаны их сберечь, потому что любой ущерб экологии – это вред для нашего здоровья, для здоровья будущих поколений. Сегодня, несмотря на все трудности, наша область, как и вся страна, успешно идет по пути социально-экономического развития. Но каждое наше решение в сфере экономики, каждый принимаемый проект обязательно должен учитывать экологическую составляющую. Это должны понимать все – и руководители муниципальных образований, и директора промышленных предприятий, и предприниматели малого и среднего бизнеса, и просто рядовые граждане, - отметила она.

Профильный комитет Волгоградской областной думы по итогам прошедшего сегодня мероприятия планирует подготовить рекомендации с учетом прозвучавших вопросов и предложений.

Фото: ИА «Высота 102», пресс-служба Волгоградской областной думы