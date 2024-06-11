Спорт

«Зенит» и «Краснодар» разыграют Суперкубок России по футболу в Волгограде

Спорт 11.06.2024 19:41
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11.06.2024 19:41


Матч между действующим чемпионом России и обладателем Кубка страны питерским «Зенитом» и серебряным призером российской премьер-лиги в прошедшем сезоне «Краснодаром» состоится в Волгограде 13 июля, сообщает V102.RU со ссылкой на «Чемпионат».

Помимо Волгоград Арены, на проведение поединка претендовали Краснодар и Екатеринбург, но стадион, принимавший три игры Чемпионата мира 2018 года, опередил своих конкурентов в борьбе за столь статусный матч.

- Волгоград — самый прибыльный вариант из городов, которые подали заявку на проведение матча, а также удобен командам-участницам из-за логистических соображений, — объясняет выбор проведения поединка источник сайта Championat.com.

Отметим, что Волгоград Арена, вмещающая 45 тысяч зрителей, изначально являлась основным претендентом на проведение матча межу «Зенитом» и «Краснодаром». Эта игра откроет сезон 24-25 в российском футболе. Ранее встречи за Суперкубок на волгоградском стадионе не проводились.

Спортивный обозреватель Иван Тюгаев

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