Участников СВО предложили освободить от процентов по кредитам

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова представила доклад правительству с рекомендацией проработки вопроса об освобождении участников спецоперации от процентных выплат по кредитным обязательствам, сообщает V102.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Омбудсмен в своем докладе также призвала рассмотреть вариант с освобождением членов семей участников специальной военной операции от имущественного налога. Помимо этого предложено изыскать возможность упрощения процедуры получения страховых выплат бойцами СВО, а также включения в состав получателей единовременной выплаты совершеннолетних детей участников специальной военной операции, погибших в ходе боевых действий.

Напомним, ветеранов СВО могут освободить от госпошлины за регистрацию юрлица и ИП.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»