Федеральные новости

Участников СВО предложили освободить от процентов по кредитам

Федеральные новости 11.06.2024 14:13
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11.06.2024 14:13


Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова представила доклад правительству с рекомендацией проработки вопроса об освобождении участников спецоперации от процентных выплат по кредитным обязательствам, сообщает V102.RU со ссылкой на «РИА Новости». 

Омбудсмен в своем докладе также призвала рассмотреть вариант с освобождением членов семей участников специальной военной операции от имущественного налога. Помимо этого предложено изыскать возможность упрощения процедуры получения страховых выплат бойцами СВО, а также включения в состав получателей единовременной выплаты совершеннолетних детей участников специальной военной операции, погибших в ходе боевых действий.  

Напомним, ветеранов СВО могут освободить от госпошлины за регистрацию юрлица и ИП. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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