Беспросветную июньскую хмарь и грозы прогнозируют синоптики Волгограда





Специалисты Волгоградского ЦГМС составили краткосрочный прогноз погоды, согласно которому на протяжении трех предстоящих дней – с 24 по 26 июня – в регионе ожидается беспросветная хмарь, кратковременные дожди и грозы.

По прогнозу синоптиков, в понедельник, вторник и среду в Волгограде и области не ожидается солнечной погоды – если ночами осадков не прогнозируется, то в дневное время до среды будет пасмурно и дождливо. Столбики термометров при этом лишь сегодня, 24 июня, в отдельных районах Волгоградской области дотянутся до отметки +32 градуса.

– В понедельник в Волгоградской области утром и днем местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный с порывами при грозах до 20 м/с. Температура воздуха днем 24 июня – до +28 градусов, местами до +32, – сообщается в краткосрочном прогнозе.

Не изменится погода 25 июня. Единственно – станет еще холодней. Синоптики во вторник обещают не более +26 градусов.

В среду, 26 июня, утром кратковременные дожди, местами сильные дожди, днем – местами кратковременные дожди, в отдельных районах Волгоградской области грозы. Порывы ветра – до 20 м/с, температура воздуха – до +25 градусов.