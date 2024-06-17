Федеральные новости

Сим-карты россиян хотят фиксировать на Госуслугах

Федеральные новости 17.06.2024 17:01
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17.06.2024 17:01


В скором времен на портале «Госуслуги» может появиться раздел «Мои сим-карты». Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в Государственной думе РФ – законопроект, предполагающий отображение информации обо всех зарегистрированных на пользователя сим-картах, уже внесен на рассмотрение. 

Уточняется, что речь идет о телефонных номерах, оформленных на паспортные данные. Законотворцы предлагают, кроме прочего, предусмотреть возможность прекращения обслуживания неиспользуемых номеров напрямую из кабинета «Госуслуг», что связано с многочисленными фактами мошенничества при регистрации сим-карт по подложным номерам.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин называет законопроект своевременным в свете многочисленных случаев мошенничества с использованием сим-карт. 

Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что одним из главных источников мошеннического трафика стали мессенджеры, а также серые сим-карты. Достаточно лояльное регулирование оборота сим-карт фактически предоставило мошенникам удобный инструмент совершения противоправных действий – злоумышленники совершенно спокойно могут получить неограниченный доступ к мобильным номерам. Во-первых, из-за достаточно больших сроков предоставления регулятору идентификационных данных о владельце сим-карты. Напомню, что сейчас граждане обязаны в течение 48 дней предоставить свои персональные данные оператору связи. То есть мошенник может использовать телефонный номер на протяжении месяца, а потом просто сменить его. Во-вторых, появились организации, предоставляющие услуги дистанционной аренды абонентских номеров, чем часто пользуются в том числе и правонарушители. Наконец, все еще развита схема оформления сим-карт на подставных лиц, в том числе на граждан других стран. Действующее законодательство, опять же, формально ничем не ограничивает количество оформленных на человека сим-карт, – пояснил Немкин.

Он также напомнил, что Минцифры совместно с Роскомнадзором и участниками рынка готовят поправки к закону «О связи», которые должны ужесточить процесс продажи сим-карт в России. В том числе прорабатывается инициатива, направленная на сокращение срока идентификации граждан до одного дня.

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