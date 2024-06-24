Происшествия

Волгоградское УФАС уличило букмекерскую компанию Winline в незаконной рассылке смс

Происшествия 24.06.2024 11:05
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24.06.2024 11:05


В Волгоградской области региональное управление антимонопольной службы обязало компанию Winline прекратить смс-рассылки. Как сообщает ИА «Высота 102», в надзорный орган поступила жалоба от одного из местных жителей на назойливую рекламу букмекерской организации.

- Заявитель указал, что согласие на получение подобной рекламы не давал. Антимонопольный орган также установил нарушение специальных требований к рекламе азартных игр, которые не позволяют распространять рекламу, в частности, по сетям электросвязи, - рассказали в пресс-службе УФАС России по Волгоградской области.

Отметим, специалисты обязали Winline впредь прекратить рекламные рассылки смс на всей территории России.

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