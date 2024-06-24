Общество

В Волгограде медалью Жукова наградили бойца Росгвардии за мужество и отвагу на СВО

Общество 24.06.2024 12:53
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24.06.2024 12:53


В Волгограде отметили доблесть ещё одного военнослужащего Росгвардии, участвовавшего в специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», бойцу была вручена медаль Жукова. Награду он получил из рук заместителя начальника Управления Росгвардии по Волгоградской области полковника полиции Дмитрия Ивлиева.

Отметим, к медали ветеран был представлен указом президента Владимира Путина с формулировкой «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга».

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