Волгоградцам рассказали, где обитают самые активные кровопийцы

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают мониторить число случаев нападения клещей на жителей Волгограда и области. Как сообщает V102.RU, отмечены наиболее активные территории, облюбованные кровопийцами.
— Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Волгограде (745), Волжском (81), Камышинском (57), Среднеахтубинском (53) и Урюпинском (51) районах, — рассказали информагентству в областном управлении.
В надзорном ведомстве уточнили, что с начала сезона активности клещей, в медорганизации региона по поводу укусов обратились 1442 человека, в том числе 524 ребенка.
Напомним, вторая волна активности клещей ожидает Волгоградскую область.
Фото: архив ИА «Высота 102»